Exclusivo: Carris ocultou acidentes no Elevador da Glória

A Carris ocultou o acidente que ocorreu no Elevador da Glória há menos de um ano. A empresa só reconheceu o facto depois de ter sido confrontada esta sexta-feira com provas irrefutáveis divulgadas pelo sindicato dos trabalhadores dos transportes rodoviarios ubanos.

Depois do acidente a 3 de outubro, houve até uma reunião sobre o acidente entre dirigentes sindicais e dois elementos da Carris, mas a empresa desmentiu sempre a TVI.

Agora foi obrigada a confessar, desculpando-se ao dizer que a pergunta sobre o acidente no Elevador da Glória nunca lhe foi colocada diretamente.

Há 21 min
