Exclusivo: cerco judicial a Ivo Rosa: quem foram os mentores dos inquéritos?

No Exclusivo do Jornal Nacional da TVI, revelamos quem foram os mentores do cerco judicial ao juiz Ivo Rosa. A investigação foi controlada, em sigilo absoluto, por três altos responsáveis do Ministério Público (MP) e da Polícia Judiciária (PJ): Luís Neves, diretor nacional da PJ, Albano Pinto, antigo diretor do DCIAP, e Orlando Romano, procurador regional de Lisboa na altura dos factos. Mas as vigilâncias ao juiz só aconteceram depois de o desembargador Manuel Advínculo Sequeira ter autorizado um pedido do MP.