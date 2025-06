Exclusivo. Com o aval do Estado, dezenas de reclusos construíram casas na Praia da Raposa. Agora, a APA vai gastar meio milhão de euros a demoli-las

Há mais de 50 anos que a Praia da Raposa, em pleno Alentejo, esconde um segredo muito bem guardado. Muito perto da agora luxuosa Comporta, este extenso areal que fica nos terrenos da prisão de Pinheiro da Cruz tornou-se numa praia só para alguns, na maioria, juízes, funcionários prisionais e diretores das cadeias. Com o aval do Estado, dezenas de reclusos construíram casas nas arribas, casas que foram pagas pelos atuais proprietários. Só que agora, e mesmo com uma ação judicial em curso, a Agência Portuguesa do Ambiente decidiu que as casas, ao todo 20, são para demolir. O concurso publico para a demolição foi lançado este mês e prevê um gasto de meio milhão de euros.