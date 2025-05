Exclusivo. Esta foi a rede de cumplicidades que permitiu um dermatologista receber 407 mil euros em dez dias de trabalho

O presidente do conselho de administração do hospital Santa Maria confirmou à TVI que o dermatologista Miguel Alpalhão recebeu mesmo 407 mil euros em apenas dez sábados. O caso fica pior quando se sabe que este médico faturou o valor excessivo nos únicos meses que trabalhou, já que de outubro a dezembro de 2024 esteve de baixa. A investigação da TVI descobriu ainda uma rede de cumplicidades entre o auditor que não detetou qualquer irregularidade na codificação destas cirurgias e o diretor do serviço de dermatologia, que é chefe direto de Miguel Alpalhão.