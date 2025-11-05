Exclusivo. Falta de médicos atrasa radioterapia no IPO e obriga Estado a gastar milhões no privado

A escassez de radioterapeutas está a deixar doentes com cancro à espera meses por tratamentos essenciais. Muitos acabam encaminhados para hospitais privados, uma solução temporária que já custou sete milhões de euros ao Estado apenas nos primeiros sete meses de 2024. No IPO, a falta de profissionais compromete respostas vitais para travar a progressão e metastização da doença.