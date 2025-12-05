Exclusivo: Governo e Força Aérea lutam contra o tempo para comprar quatro helicópteros e não perder 32 milhões de euros

O Ministro da Defesa, Nuno Melo, anunciou há um mês a aquisição de quatro helicópteros Black Hawk para o INEM, com entrega prevista até agosto do próximo ano. Só agora, porém, surgiu a garantia de que Portugal terá mesmo dinheiro para os comprar – e ainda falta fazer o contrato.

O financiamento, no valor de 32 milhões de euros, depende da aprovação da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Sem essa autorização, não haveria verba para pagar os helicópteros.

O Ministério da Defesa Nacional confirmou ao Exclusivo da TVI que a autorização de Bruxelas chegou esta quinta-feira. No entanto, este ainda não é o último passo: falta definir o procedimento legal para o concurso e celebrar o contrato, como explica a porta-voz da Força Aérea, Patrícia Fernandes