Exclusivo. Há condições para um motim em qualquer cadeia de Portugal: e estas imagens provam-no

Esta reportagem procura traçar um retrato atualizado dos problemas de segurança nas prisões portuguesas. As imagens e os testemunhos merecem atenção, até porque há quatro guardas prisionais que prescindiram do anonimato e partilham a sua experiência do interior do sistema. Estes guardas advertem que há condições para um motim em qualquer cadeia em qualquer momento.