Exclusivo: inspetores do Fisco apanhados a receber suborno de 700 mil euros para deixar passar droga no Porto de Lisboa

Tivemos acesso a provas inéditas dos pactos entre os grandes cartéis da América do Sul e as autoridades do Estado, que fecham os olhos à entrada no nosso país de toneladas de cocaína por via marítima. Num vídeo, o cérebro de uma rede surge a subornar inspetores da Autoridade Tributária para introduzir 1.300 quilos de droga em Lisboa sem fiscalização portuária. O próprio traficante filmou o encontro, com uma câmara oculta, para provar ao cartel que tinha os agentes do Estado na mão. Podiam assim enviar a carga valiosa, no valor de mais de 30 milhões de euros.