Exclusivo. Investigada morte de homem de 73 anos devido a falha grave do INEM

A vítima de 73 anos era totalmente autónoma quando foi socorrida por dois técnicos de emergência pré-hospitalar. De acordo com a denuncia que está agora a ser investigada, e à qual tivemos acesso, os profissionais do INEM terão cometido vários erros que provocaram a morte. Depois disso, terão tentado ainda adulterar a informação para ocultar as falhas.