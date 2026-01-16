Exclusivo: Ivo Rosa novamente travado no acesso ao processo que lhe foi instaurado

O juiz Ivo Rosa voltou a ser impedido de consultar a totalidade do inquérito do processo-crime por corrupção instaurado pelo Ministério Público, logo após ter proferido o despacho instrutório que quase beneficiou José Sócrates. Pela terceira vez, o acesso foi bloqueado, desta vez pela conselheira do Supremo Tribunal de Justiça Margarida Ramos de Almeida, que enfrenta um processo disciplinar por alegado uso de inteligência artificial em acórdão. Ivo Rosa suspeita que a perseguição do MP visa vingança e critica a ocultação de informações essenciais.