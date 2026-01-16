VÍDEO SEGUINTE
Exclusivo: Ivo Rosa novamente travado no acesso ao processo que lhe foi instaurado

O juiz Ivo Rosa voltou a ser impedido de consultar a totalidade do inquérito do processo-crime por corrupção instaurado pelo Ministério Público, logo após ter proferido o despacho instrutório que quase beneficiou José Sócrates. Pela terceira vez, o acesso foi bloqueado, desta vez pela conselheira do Supremo Tribunal de Justiça Margarida Ramos de Almeida, que enfrenta um processo disciplinar por alegado uso de inteligência artificial em acórdão. Ivo Rosa suspeita que a perseguição do MP visa vingança e critica a ocultação de informações essenciais.

  • Sandra Felgueiras
    Sandra Felgueiras
Há 14 min
O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

Há 3h e 12min
Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27
Homem encontra quatro granadas dentro de poço em Odivelas. Descoberta obriga a evacuar parque de estacionamento de supermercado

Hoje às 14:56
Ficamos mesmo mais mal-humorados com a falta de sexo?

Ontem às 23:32
Tem efeito anti-inflamatório e está associada ao emagrecimento, basta comê-la

Hoje às 14:32
Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 45 min
Veterinária e filha agredidas na Maia após desentendimento por tutela de um cão

14 jan, 20:52
Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

Há 59 min
Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

Ontem às 21:23
Mulher que tentou desfazer-se de feto de 30 semanas na sanita de hospital diz que não sabia que estava grávida

Hoje às 14:22
Tinha 10.092 doses de haxixe, 820 de cocaína e 66 de liamba numa garagem adaptada como habitação

Hoje às 11:32
