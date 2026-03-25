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Exclusivo. Suspeitas de favorecimento familiar na Faculdade de Desporto do Porto motivam investigação do Ministério Público

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto está a analisar uma denúncia anónima enviada à Procuradoria‑Geral da República que visa o diretor da Faculdade de Desporto do Porto (FADEUP).  Em causa estão suspeitas de favorecimento familiar e uso indevido de verbas da instituição. O diretor nega todas as acusações.

  • Luís Vigário
Há 29 min
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