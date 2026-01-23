VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Exclusivo teve acesso ao relatório confidencial das dívidas da FPF à Segurança Social e foi isto que encontrou

Uma inspeção concluiu que foram usados esquemas para defraudar a Segurança Social na contratação da antiga equipa técnica da seleção de futebol. O relatório de 143 páginas refere 2,6 milhões de dívidas apenas no último ano em que Fernando Santos esteve ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol, mas terão prescrito vários outros milhões de euros referentes ao período de 2014 a 2021. A reportagem do Exclusivo revela tudo.

  • Nuno Guedes
Há 12 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Andam a 300km/h e Portugal vai ter 20: Governo compra automotoras de alta velocidade

Ontem às 16:06
1

Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros na A32 na Feira

Hoje às 11:14
2

Idosa morta há dois anos encontrada num bairro do Porto. Pedro Duarte diz que é necessário repensar o acompanhamento de idosos isolados

Hoje às 12:48
3
02:18

Cortes em todo o corpo e veneno de rato no organismo: novas revelações sobre o administrador português encontrado morto em Moçambique

Hoje às 15:07
4
01:48

Família de criança levada pelo ICE "seguia todos os protocolos estabelecidos" para regularizar a sua situação

Hoje às 15:07
5
01:05

Aumento de fraudes no programa E-lar torna obrigatória uma fotografia do equipamento antigo no momento de troca

Hoje às 15:05
6

Família incestuosa de 40 pessoas descoberta na Austrália

11 dez 2013, 19:30
7
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

21 jan, 22:22
8

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Há 1h e 41min
9
01:39

Governo aprova compra de 20 comboios para a linha do TGV

Ontem às 21:31
10

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Hoje às 10:58
11

Euromilhões: a chave que vale 99 milhões de euros

Há 1h e 46min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:18

Cortes em todo o corpo e veneno de rato no organismo: novas revelações sobre o administrador português encontrado morto em Moçambique

Hoje às 15:07
03:00

Depressão Ingrid, a grande protagonista do final de semana em Portugal

Hoje às 15:05

Morreu sozinha e ninguém deu por isso durante dois anos

Hoje às 12:48
01:05

Aumento de fraudes no programa E-lar torna obrigatória uma fotografia do equipamento antigo no momento de troca

Hoje às 15:05
01:48

Quatro crianças detidas em duas semanas: Minneapolis em alerta

Hoje às 15:07
01:23

Público e privado disputam médicos de família em concursos simultâneos

Hoje às 15:05
01:41

Vai poder ensinar os seus filhos ou netos a conduzir. Governo diz que único requisito para tutor "é ter carta de condução"

Ontem às 21:33
07:34

Tatuagens podem libertar toxinas para o sangue e permanecer no corpo para sempre

Hoje às 10:58