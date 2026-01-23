Exclusivo teve acesso ao relatório confidencial das dívidas da FPF à Segurança Social e foi isto que encontrou

Uma inspeção concluiu que foram usados esquemas para defraudar a Segurança Social na contratação da antiga equipa técnica da seleção de futebol. O relatório de 143 páginas refere 2,6 milhões de dívidas apenas no último ano em que Fernando Santos esteve ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol, mas terão prescrito vários outros milhões de euros referentes ao período de 2014 a 2021. A reportagem do Exclusivo revela tudo.