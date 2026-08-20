Exclusivo TVI. Luís Neves conduz carro apreendido pela Polícia Judiciária

O Exclusivo debruçou-se sobre as garantias dadas pelo ministro da Administração Interna na conferência em que prometeu esclarecer os portugueses. Luís Neves disse ter apenas um carro, mas afinal pode não ser bem assim. Dois deles estão em nome da mulher e um desses não foi declarado à Entidade para a Transparência. A somar a estes factos, o governante circula ainda num carro da Polícia Judiciária.