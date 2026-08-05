Exclusivo TVI. Milhões à solta em contratos assinados pela mesma gestora pública

A alta dirigente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Mariana Franco, está agora sob a mira da justiça por suspeitas de conflito de interesses e teia de influências. Em causa está um circuito milionário, depois de a responsável ter alegadamente beneficiado a Neovalor e a EAS, duas empresas que diriga em simultâneo. A nova direção da SUCH já determinou a anulação de três contratos, num valor próximo de dois milhões de euros, e quase duas centenas continuam sob suspeita.