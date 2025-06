Executivo de Moedas atribuiu dezenas de casas a quem as ocupou. "Ficamos de consciência pesada, mas não temos alternativa"

A Câmara Municipal de Lisboa atribuiu 127 habitações municipais a famílias que as tinham ocupado ilegalmente. As chaves das casas foram entregues durante o mandato de Carlos Moedas graças a uma deliberação passada pelo seu executivo que abriu porta à possibilidade de pessoas que tenham ocupado casas públicas antes de 2021 poderem ficar com elas em casos excecionais. Neste momento, segundo apurou a CNN Portugal, há outras 600 famílias que ocuparam habitações camarárias e que estão em processo de regularização.