A próxima situação de risco previsível são os incêndios. Em Viseu está em curso um exercício que envolve mais de 700 operacionais de seis países da Europa. Testam respostas aos incêndios e na capacidade de resposta portuguesa já foram detetadas fragilidades, nomeadamente no combate aéreo, com os dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea
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Exercício da Proteção Civil denuncia fragilidades do equipamento português na resposta aos incêndios
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Francisca Genésio
Há 15 min