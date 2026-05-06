Exercício da Proteção Civil denuncia fragilidades do equipamento português na resposta aos incêndios

A próxima situação de risco previsível são os incêndios. Em Viseu está em curso um exercício que envolve mais de 700 operacionais de seis países da Europa. Testam respostas aos incêndios e na capacidade de resposta portuguesa já foram detetadas fragilidades, nomeadamente no combate aéreo, com os dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea