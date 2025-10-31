"Existem bombeiros há mais de dois anos sem fatos de chuva e quartéis muito degradados". Sindicato dos Bombeiros avança com pré-aviso de greve

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa vão avançar com um pré-aviso de greve. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais alerta para a falta de meios, equipamentos e condições nos quartéis, avisando que a situação está a colocar em causa a resposta operacional. Durante a paralisação, os serviços de socorro e emergência estarão assegurados, mas todas as restantes operações poderão ficar suspensas, como explica o presidente do sindicato, Sérgio Carvalho.