VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Existem bombeiros há mais de dois anos sem fatos de chuva e quartéis muito degradados". Sindicato dos Bombeiros avança com pré-aviso de greve

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa vão avançar com um pré-aviso de greve. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais alerta para a falta de meios, equipamentos e condições nos quartéis, avisando que a situação está a colocar em causa a resposta operacional. Durante a paralisação, os serviços de socorro e emergência estarão assegurados, mas todas as restantes operações poderão ficar suspensas, como explica o presidente do sindicato, Sérgio Carvalho.

Há 1h e 17min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Governo muda lei para obrigar a inscrição de todos os alunos no portal das matrículas - até os de escolas privadas

29 out, 12:55
1
01:17

Casal de idosos encontrado morto em casa pelo próprio filho

Ontem às 23:28
2

A queda desta cidade pode redefinir o mapa da Ucrânia. "Vai permitir aos russos avançar para terreno aberto"

Ontem às 21:26
3
04:18

Aqui está um supermercado diferente

29 out, 21:40
4

Homem foge à GNR em Almada e é apanhado com 200 mil euros em notas dentro do carro

Há 1h e 36min
5
01:42

Lisboa-Madrid em 3 horas: TGV liga as capitais ibéricas até 2034

Ontem às 23:31
6

Bombeiros e proteção civil registam muitas ocorrências devido à chuva no Porto

Há 2h e 40min
7
00:40

"Para terminar, uma boa notícia": menino e gata com as mesmas diferenças tornam-se inseparáveis

Ontem às 23:20
8

Quem ganhou o debate entre Noronha Lopes e Rui Costa?

Hoje às 00:41
9

Professora falsa que deu aulas 36 anos acusada do crime de usurpação de funções

Ontem às 19:43
10

Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 07:00 devido à chuva

Há 2h e 12min
11
05:37

"Existem bombeiros há mais de dois anos sem fatos de chuva e quartéis muito degradados". Sindicato dos Bombeiros avança com pré-aviso de greve

Há 1h e 17min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 07:00 devido à chuva

Há 2h e 12min
05:24

Há boas notícias para quem tem crédito à habitação - mas nem todos vão beneficiar. Veja as contas

Há 1h e 48min

Encontrada "debaixo da própria viatura em paragem cardiorrespiratória". Mulher morre atropelada em Vila Nova de Paiva

Ontem às 18:04
00:40

Amizade especial: menino e gata com as mesmas diferenças tornam-se inseparáveis

Ontem às 23:20
14:07

Exclusivo. "Às vezes sacrifico-me em função da minha mãe": diabéticos desesperam à procura de sensores

Ontem às 21:43

Mulher acreditava que namorava com artista e deu mais de 250 mil euros a burlão

Há 43 min

Professora falsa que deu aulas 36 anos acusada do crime de usurpação de funções

Ontem às 19:43
03:05

Nova tendência entre solteiros: ser ‘vendido’ como um bom partido

Ontem às 09:23
02:20

3I/ATLAS: o fenómeno que está a levantar dúvidas extraterrestres

29 out, 21:21