"Existem casos de morte por complicações com pneumonias graves na sequência de uma gripe": DGS quer vacinar mais contra a covid e a gripe

Já arrancou o programa de vacinação da gripe e da covid. A medida quer colmatar, por exeplo, a sobrecarga dos serviços de saúde, no outono e no inverno, devido às doenças respiratórias que se agravam.

Até ao Natal a Direção-Geral de Saúde espera alcançar os quatro milhões de vacinados. A novidade este ano passa pela inclusão no programa de vacinação gratuita de crianças entre os seis meses e os dois anos. A partir de hoje, as vacinas já estão a ser administradas nos centros de saúde, farmácias e residências de idosos.