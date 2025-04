Extrema-direita quer assinalar 25 de Abril com porco no espeto no Martim Moniz. Moedas diz-se "chocado"

A dois dias da comemoração do 25 de Abril, a extrema-direita anunciou que pretende assinalar o dia da liberdade com porto no espeto, no Martim Moniz, em Lisboa. A ideia é vista como uma provocação, já que aquela zona integra uma vasta comunidade muçulmana, para quem a carne de porco é considerada impura. A polícia está a avaliar se autoriza a manifestação.