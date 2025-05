Falámos com o homem responsável por ter inundado São Miguel de cocaína em 2001

A história de Rabo de Peixe é repleta de mitos que sobreviveram até aos dias de hoje. Quase 25 anos depois, o escritor Ruben Pacheco Correia falou com os açorianos que ajudaram na fuga e esconderijo do italiano responsável por perder a droga, com a família dele e com o próprio Antonino Quinci, o personagem principal de uma história onde a realidade supera a ficção