Um apagão informático obrigou ao fecho das urgências do Hospital Amadora-Sintra. As falhas começaram ainda no fim de semana, até que aconteceu o colapso total. As consultas externas também foram afetadas.

Ao fim de 17 horas, os técnicos conseguiram recuperar o sistema, mas há doentes que se queixam de falta de informação durante o apagão.