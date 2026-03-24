Entre o Irão e Israel não se verificou qualquer pausa nos ataques. Desde a noite desta segunda-feira o Irão lançou pelo menos dez vagas de mísseis contra Israel e os estragos são extensos. Os iranianos parecem estar a explorar alguma fragilidade do sistema de defesa aéreo israelita conhecido como cúpula de ferro e apontado como o melhor do mundo.
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Falhas da "cúpula de ferro" israelita são cada vez mais comuns, mas sistema de alerta prévio conseguiu salvar civis
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