Falhas da "cúpula de ferro" israelita são cada vez mais comuns, mas sistema de alerta prévio conseguiu salvar civis

Entre o Irão e Israel não se verificou qualquer pausa nos ataques. Desde a noite desta segunda-feira o Irão lançou pelo menos dez vagas de mísseis contra Israel e os estragos são extensos. Os iranianos parecem estar a explorar alguma fragilidade do sistema de defesa aéreo israelita conhecido como cúpula de ferro e apontado como o melhor do mundo.