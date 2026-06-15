Falhas no sistema informático do SNS persistem após apagão, denunciam médicos

O apagão que afetou o sistema informático do Serviço Nacional de Saúde na passada sexta-feira ainda não estará totalmente resolvido, apesar das garantias dadas pela empresa responsável pela gestão da plataforma.

A denúncia é feita pela Federação Nacional dos Médicos, que refere a existência de várias falhas e constrangimentos que continuam a afetar o funcionamento dos serviços de saúde.

Ao mesmo tempo, a Ordem dos Médicos exige esclarecimentos sobre o incidente e critica a ausência de um plano de contingência eficaz para responder a situações desta natureza, alertando para os riscos que estas falhas representam para profissionais e utentes.