Donald Trump voltou a ameaçar Cuba, afirmando que, após concluir a situação com o Irão, poderá enviar um navio para a ilha e aguardar uma eventual rendição. Entretanto, Cuba atravessa um período de forte crise, com falta de combustível, escassez de turistas, cortes de eletricidade e ausência de liquidez financeira. O repórter Pedro Pannunzio, em serviço especial para a TVI, esteve em Havana nas últimas semanas e relata o cenário vivido na capital cubana.
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Falta comida, combustível e eletricidade: situação em Cuba agrava-se ao mesmo tempo que Trump continua a ameaçar o país
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