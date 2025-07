Falta de ambulâncias operacionais adia resposta a dezenas de ocorrências

Tem havido atrasos significativos do INEM na resposta a ocorrências. A TVI teve acesso, em exclusivo, aos registos do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Dezenas de situações clínicas triadas como urgentes esperam o envio de uma ambulância durante uma hora, duas, três. Tem acontecido sobretudo no grande Porto, em Lisboa e no Algarve. O INEM diz que há um aumento de chamadas