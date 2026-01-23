A imagem de um menino de apenas cinco anos a ser detido em Minneapolis continua a correr mundo. Liam Ramos já é a quarta criança a ser levada pelos agentes de imigração dos Estados Unidos em apenas duas semanas. A comunidade pede explicações, até porque a justificação do vice-presidente norte-americano, JD Vance, é contrária à do advogado de defesa e testemunhas que assistiram à detenção.
Família de criança levada pelo ICE "seguia todos os protocolos estabelecidos" para regularizar a sua situação
-
Inês Tavares Gonçalves
Há 26 min