Família de criança levada pelo ICE "seguia todos os protocolos estabelecidos" para regularizar a sua situação

A imagem de um menino de apenas cinco anos a ser detido em Minneapolis continua a correr mundo. Liam Ramos já é a quarta criança a ser levada pelos agentes de imigração dos Estados Unidos em apenas duas semanas. A comunidade pede explicações, até porque a justificação do vice-presidente norte-americano, JD Vance, é contrária à do advogado de defesa e testemunhas que assistiram à detenção.