Um cidadão luso-moçambicano está desaparecido há cerca de três meses em Maputo, numa situação que a família considera incompreensível e angustiante. Os familiares lamentam a ausência de qualquer apoio ou esclarecimento por parte das autoridades. A TVI questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, tal como a família, não obteve qualquer resposta.
Família do cidadão luso-moçambicano raptado há três meses em Maputo continua sem respostas das autoridades portuguesas
Há 1h e 3min