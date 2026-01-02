Família do cidadão luso-moçambicano raptado há três meses em Maputo continua sem respostas das autoridades portuguesas

Um cidadão luso-moçambicano está desaparecido há cerca de três meses em Maputo, numa situação que a família considera incompreensível e angustiante. Os familiares lamentam a ausência de qualquer apoio ou esclarecimento por parte das autoridades. A TVI questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, tal como a família, não obteve qualquer resposta.