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"Famílias como as outras". Esta é a vida das crianças adotadas por casais homossexuais em Portugal

Portugal aprovou a adoção por casais do mesmo sexo há 10 anos. Desde então, nasceram novas famílias, que se descrevem como “normais”, mas que ainda vivem com a sombra do preconceito.

Em especial, há o receio de que a orientação sexual dos pais ou das mães possa ser usada para atacar os próprios filhos. Com o crescimento dos discursos conservadores, cresce um outro medo: de que a lei possa voltar atrás e deixe de reconhecer estas famílias.

Uma reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Ricardo Ferreira e Nuno Machado Mendes, edição de imagem de Filipe Freitas e grafismos de Matilde Candeias.

Ontem às 22:18
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