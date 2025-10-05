Fãs de K-pop brasileiras dizem que a palavra 'saudade' foi inventada no Brasil e nem sequer é usada em Portugal. Confuso? Nós explicamos

Para o melhor e para o pior, as redes sociais não param de nos surpreender. A última é uma guerra entre as fãs portuguesas e brasileiras de K-pop, a música pop feita na Coreia do Sul. E porquê? Porque depois do espetáculo que esgotou a MEO Arena no fim de semana passado, as brasileiras acabaram a dizer que "saudade", a palavra "saudade", imagine-se, foi inventada no Brasil e que nem sequer é usada em Portugal.