Fecho das urgências obstétricas na Margem Sul gera protestos no Barreiro

O fecho das urgências obstétricas no Hospital do Barreiro, em vigor desde quarta-feira, suscitou uma onda de protestos esta manhã. A população local reuniu-se em frente à unidade de saúde, expressando a sua preocupação com a decisão do governo de centralizar os serviços de urgência para grávidas no Hospital de Almada. Utentes e profissionais de saúde temem que a medida comprometa o acesso rápido e seguro ao atendimento em casos de emergência obstétrica.