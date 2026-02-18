Na Marinha Grande, há um casal que está a viver na carrinha estacionada num barracão depois de ter ficado sem teto. Fernando Figueira diz que a decisão de viver nestas condições é a única hipótese que tem para tentar guardar o pouco património que lhe resta de uma vida de 50 anos de trabalho. Os vizinhos estão alarmados com a situação
Fernando ficou sem "50 anos de trabalho" depois do temporal. Agora dorme dentro de uma carrinha
António Pereira Gonçalves
Há 43 min