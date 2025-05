Há polémica com a festa que decorreu esta quinta-feira nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro. Foram os festejos que tinham sido adiados do 25 de Abril.

Luís Montenegro aproveitou o momento para fazer um dueto com Tony Carreira, o convidado especial desta iniciativa. O primeiro-ministro recusa que esteja a fazer campanha, já Pedro Nuno Santos diz que o nome da iniciativa "S. Bento em Família" faz lembrar os tempos do Estado Novo.