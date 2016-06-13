VÍDEO SEGUINTE
Fez-se história na Casa Branca: o mundo só ainda não sabe qual

Há muito que não se via um presidente americano receber tantos líderes. Os encontros desta segunda-feira foram a mais recente tentativa de Donald Trump para terminar com a guerra da Ucrânia. Contudo, aproximar Kiev e Moscovo não está nada fácil, nem com as declarações em favor da paz que se ouviram em Washington. E só num futuro encontro com Putin se saberá o que realmente ficou decidido neste dia da Europa na Casa Branca.

  • Victor Moura-Pinto
    Victor Moura-Pinto
Há 25 min
