Luís Montenegro acredita que as autoridades fizeram o que lhes competia nos confrontos que aconteceram no 25 de abril. O primeiro-ministro revela que se sentiu incomodado com os acontecimentos e diz que quem não tolera a diferença não é digno de viver a data.

Sobre o Serviço Nacional de Saúde, o primeiro-ministro admitiu ainda que não está tudo resolvido mas considera que está melhor do que há um ano.