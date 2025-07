"Ficou inoperacional". Helicóptero de combate a incêndios sofre acidente em Arcos de Valdevez

Apesar de o dia ter sido ligeiramente menos ameaçador, os incêndios continuaram a proliferar, sobretudo no Norte do país. No interior norte, o combate às chamas manteve-se intenso, com destaque para Paredes, onde os bombeiros centraram esforços em proteger habitações em Aguiar de Sousa e Bustelo. Em Arcos de Valdevez, um helicóptero ficou inoperacional durante uma aterragem.