Filho de 14 anos suspeito da morte da mãe: "A análise das redes sociais desta criança é muito importante para perceber se houve algum incentivo"

O filho de 14 anos suspeito da morte da vereadora da Câmara de Vagos vai ficar em regime de internamento fechado durante, pelo menos, três meses. O advogado Paulo Santos, ex-inspetor da Polícia Judiciária (PJ), explica que o jovem, sendo menor, tem de ficar num centro educativo, e admite que ainda “há muita coisa por explicar” neste caso.

