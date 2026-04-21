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Filhos da Espera(nça). Esperar 10 anos ou ir à guerra para ser mãe

Estaria disposto a esperar 10 anos para ter um filho? É o que está a acontecer a muitas famílias em Portugal, onde a lei da gestação de substituição - mais conhecida como barrigas de aluguer - tarda em sair do papel. No desespero, e sentindo-se abandonadas pelo Estado português, estas famílias abdicam de muito para concretizar o sonho no estrangeiro - inclusive no meio da guerra. Reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Ricardo Ferreira e Lucénio Carvalho, edição de imagem de Teresa Almeida e grafismo de Matilde Candeias

Há 1h e 18min
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