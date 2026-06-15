Finalmente boas notícia à vista no preço dos combustíveis

Com o anúncio de um possível acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, o preço do petróleo caiu mais de 5%, atingindo o valor mais baixo desde março.

O barril de Brent, referência para a Europa, recuou para cerca de 83 dólares, refletindo a redução dos receios de perturbações no fornecimento energético no Médio Oriente.

Se a tendência de descida se mantiver nos próximos dias, os preços dos combustíveis em Portugal poderão registar uma redução significativa, que em alguns cenários poderá aproximar-se dos 20 cêntimos por litro.