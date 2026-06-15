VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Finalmente boas notícia à vista no preço dos combustíveis

Com o anúncio de um possível acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, o preço do petróleo caiu mais de 5%, atingindo o valor mais baixo desde março.

O barril de Brent, referência para a Europa, recuou para cerca de 83 dólares, refletindo a redução dos receios de perturbações no fornecimento energético no Médio Oriente.

Se a tendência de descida se mantiver nos próximos dias, os preços dos combustíveis em Portugal poderão registar uma redução significativa, que em alguns cenários poderá aproximar-se dos 20 cêntimos por litro.

  • Patrícia Correia Pereira
Há 9 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

03:21

Tentou travar uma agressão e acabou espancado: jovem de 20 anos foi operado após ataque em Santos

Hoje às 15:43
1

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Há 2h e 2min
2

Ofereceu telemóvel e aliança de noivado a uma menina de 12 anos. Supremo reduz pena a dono de ATL condenado por abuso de menores

Hoje às 12:23
3
01:50

Jovem morre após ser lançada de uma ponte sem corda numa atividade radical

Hoje às 15:41
4
01:21

Há quem não consiga comprar medicamentos. Esta campanha quer mudar isso

Hoje às 15:43
5
01:05

Foge da ala psiquiátrica do Santa Maria com uma faca e ameaça utentes e profissionais

Hoje às 13:58
6

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Há 1h e 45min
7

Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

Hoje às 15:03
8

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07
9

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Hoje às 16:55
10

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

12 jun, 20:14
11

Mundial 2026: Bélgica 1-1 Egito (resultado final)

Há 2h e 31min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Há 2h e 2min
03:21

Tentou travar uma agressão e acabou espancado: jovem de 20 anos foi operado após ataque em Santos

Hoje às 15:43

Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

Hoje às 15:03
01:05

Foge da ala psiquiátrica do Santa Maria com uma faca e ameaça utentes e profissionais

Hoje às 13:58
01:50

Jovem morre após ser lançada de uma ponte sem corda numa atividade radical

Hoje às 15:41
02:45

"A diferença entre o salário mínimo e o salário mediano é muito fraca. E isso não diz bem do elevador social em Portugal"

Ontem às 23:08

Assaltante leva criança para encontro que termina em roubo à mão armada

Hoje às 10:45
01:51

Jaque era "humilde e engraçado" e "mantinha a equipa sempre animada". Perdeu a vida no acidente de sábado

Ontem às 20:18

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 08:43
04:13

Custa-lhe sair da cama de manhã? O problema pode não ser o sono

Hoje às 10:58