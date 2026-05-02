"Fiquei muito zangado. Davam a ideia que tinha cometido ilegalidades": Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião

Há um conflito instalado entre a Câmara de Baião e o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Luís Filipe Menezes está a ser acusado de ter obras ilegais na quinta que possui no Douro, mas o autarca garante que as intervenções em causa já estavam concluídas antes da compra da propriedade, feita há mais de dez anos.