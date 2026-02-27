A Autoridade Nacional de Comunicações diz não ter meios suficientes para fiscalizar o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Há também dúvidas sobre como a fiscalização pode esbarrar na privacidade e proteção de dados. A lei foi aprovada no Parlamento e está agora a ser discutida na especialidade
Fiscalização do acesso de menores de 16 anos a redes sociais foi aprovada há duas semanas mas ANACOM não está satisfeita: "Recursos humanos e financeiros são imprescindíveis"
Há 1h e 5min