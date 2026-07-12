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Fogo de Almería está dominado. População queixa-se de nunca ter recebido nenhum aviso nem ajuda

O incêndio de Almería está já dominado, mas a tragédia continua a levantar dúvidas. Mantêm-se os 12 mortos confirmados e há ainda 23 pessoas desaparecidas. Enquanto as autoridades apontam o incumprimento das recomendações por parte de algumas vítimas, sucedem-se os testemunhos de sobreviventes que garantem não ter recebido qualquer aviso atempado sobre a gravidade da situação.

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