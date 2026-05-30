O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental enfrenta uma crise marcada pela saída de profissionais e pelo encerramento de camas, num cenário de forte contestação interna. Pelo meio, o diretor de recursos humanos da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental é acusado de ter agarrado uma funcionária à secretária com fita-cola para a obrigar a cumprir uma ordem.
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Foi agarrada e presa com fita cola pelo diretor de recursos humanos para cumprir uma ordem: aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
- Carlos Enes
Há 41 min