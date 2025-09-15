A lista de 62 crimes de abusos sexual pelos quais foi condenado não impediu que este professor fosse colocado numa escola em Famalicão. A decisão não transitou em julgado, o processo disciplinar não está concluído pelo que não é possível fazer nada de acordo com o Ministério da Educação. Ainda assim, o ministro da Educação Fernando Alexandre garante que o docente não irá contactar com alunos.
Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo
Francisco David Ferreira
Há 3h e 10min