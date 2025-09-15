VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo

A lista de 62 crimes de abusos sexual pelos quais foi condenado não impediu que este professor fosse colocado numa escola em Famalicão. A decisão não transitou em julgado, o processo disciplinar não está concluído pelo que não é possível fazer nada de acordo com o Ministério da Educação. Ainda assim, o ministro da Educação Fernando Alexandre garante que o docente não irá contactar com alunos.  

  • Francisco David Ferreira
    Francisco David Ferreira
Há 3h e 10min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Hoje às 13:08
1
02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Há 3h e 7min
2

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Há 3h e 0min
3
02:26

"Um dos anos mais tranquilos". Há escolas que têm o quadro de professores completo mas são exceções à regra

Há 2h e 55min
4
01:49

Pista de Guilhabreu onde ocorreu acidente já tinha sido alvo de acusações

Há 3h e 18min
5
02:02

Despiste de viatura em corrida ilegal faz três feridos em Vila do Conde

Ontem às 14:51
6

José Castelo Branco vai a julgamento por violência doméstica

Há 2h e 35min
7
04:04

Dermatite atópica, a doença de pele que afeta sobretudo as crianças e que não tem cura

Hoje às 10:47
8

Tribunais dão razão à CGD sobre contagem de faltas por luto

Hoje às 14:00
9
01:42

Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo

Há 3h e 10min
10

Cinco distritos sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Hoje às 07:41
11

Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho... e autocarro não deu para todos

Hoje às 11:47
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Há 3h e 7min

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Há 2h e 26min

José Castelo Branco vai a julgamento por violência doméstica

Há 2h e 35min

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Hoje às 13:08

Foi condenado por 62 crimes de abuso sexual e faz parte da lista de professores colocados para o novo ano letivo

Ontem às 19:00
01:49

Pista de Guilhabreu onde ocorreu acidente já tinha sido alvo de acusações

Há 3h e 18min
01:47

Testes psiquiátricos dizem que suspeito do desaparecimento de Maddie vai reincidir

Há 3h e 5min
02:12

Suspeito detido pelo assassinato de Charlie Kirk não está a colaborar com as autoridades

Há 3h e 21min
02:26

"Um dos anos mais tranquilos". Há escolas que têm o quadro de professores completo mas são exceções à regra

Há 2h e 55min
04:04

Viver com dermatite atópica: guia para quem cuida de crianças

Hoje às 10:47
04:17

Está à procura de emprego? Saiba quando e como enviar o currículo

Hoje às 09:19

Ponte Vasco da Gama fechada ao trânsito na madrugada de terça-feira

Hoje às 10:35