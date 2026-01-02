"Foi encontrada na viatura apenas um casaco". Buscas por Maycon Douglas suspensas na Nazaré após condições adversas no mar

As condições marítimas adversas levaram à suspensão da operação de buscas que decorria na Nazaré. No âmbito das diligências, foi localizado no fundo do mar o carro de Maycon Douglas, conhecido pela participação na Casa dos Segredos. A viatura encontrava-se a cerca de seis metros de profundidade, na zona da Praia do Norte.
António Pereira Gonçalves
Há 1h e 8min