Francisco fica sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, fora dos muros do Vaticano

É a primeira vez em décadas que um líder da Igreja Católica é sepultado fora da Cidade do Vaticano. O Papa defunto, devoto da Virgem Maria, escolheu o maior templo mariano da cidade de Roma para ser enterrado. A Basílica de Santa Maria Maior acolhe uma tumba produzida em mármore da região da Ligúria, noroeste de Itália, de onde eram os avós de Jorge Mario Bergoglio. Por cima, uma reprodução da cruz que o Papa Francisco usava e, na tumba, apenas o nome do Papa em latim, Franciscus. Antes de entrar na Basílica de Santa Maria Maior, o cortejo do Papa foi recebido por um conjunto de pessoas carenciadas, numa última mensagem de Francisco, cujo papado ficou marcado pela aproximação aos mais necessitados.