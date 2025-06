Francisco J. Marques critica ausência da polícia após incidentes na AG do FC Porto

O antigo diretor de comunicação do FC Porto foi a primeira testemunha a prestar depoimento em tribunal na sessão desta terça-feira no âmbito da operação Pretoriano. Francisco J. Marques disse à juíza que, quando o caos se instalou na assembleia geral, ficou com ideia de que Fernando Madureira estaria a tentar acalmar os ânimos e o que mais estranhou foi a ausência da polícia depois de começarem os incidentes.