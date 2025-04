Francisco não quis ser embalsamado e pediu rituais simples: tudo o que se sabe sobre o funeral do Papa

Começaram as exéquias fúnebres do Papa. O Vaticano divulgou esta terça-feira a primeira imagem de Francisco num simples caixão de madeira e zinco e revelou que o funeral realizar-se-á no sábado. Os milhares de fiéis que acorreram a Roma poderão despedir-se do Papa na Basílica de São Pedro, num velório que será aberto ao público.