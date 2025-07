Funcionárias suspeitas de maus-tratos em creche suspensas há duas semanas

Foram suspensas as quatro funcionárias de uma creche da Ilha de São Miguel, visadas em imagens que denunciam maus-tratos a crianças entre os 2 e os 3 anos. A direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe, que tutela a creche, garantiu à TVI que determinou a suspensão há duas semanas, depois de todos os trâmites que envolvem o processo disciplinar de que foram alvo. As quatro funcionárias vão ficar afastadas da instituição até ao término do processo, que já está nas mãos no Ministério Público