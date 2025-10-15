A CP abriu um inquérito para perceber como é que carruagens se soltaram no Intercidades que fazia a ligação Lisboa-Faro. O gabinete que investiga acidentes ferroviários também já anunciou a abertura de uma análise preliminar. A fotografia do estado em que ficou a carruagem que se desprendeu pode acrescentar alguns dados sobre a manutenção dos comboios
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Funcionários da CP confirmam que acidente como o do Intercidades nunca tinha acontecido em Portugal
-
Amílcar Matos
Há 31 min