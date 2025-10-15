VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Funcionários da CP confirmam que acidente como o do Intercidades nunca tinha acontecido em Portugal

A CP abriu um inquérito para perceber como é que carruagens se soltaram no Intercidades que fazia a ligação Lisboa-Faro. O gabinete que investiga acidentes ferroviários também já anunciou a abertura de uma análise preliminar. A fotografia do estado em que ficou a carruagem que se desprendeu pode acrescentar alguns dados sobre a manutenção dos comboios

  • Amílcar Matos
    Amílcar Matos
Há 31 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Irlandês encontrado morto numa rua de Lisboa com sinais de agressão

Hoje às 13:52
1
04:00

Lipedema: a "doença das pernas gordas" é crónica e não se trata com dieta ou exercício

12 fev, 13:27
2

Este simples gesto prolonga a bateria do telemóvel - e melhora o seu dia

13 out, 12:20
3
01:50

Vídeo do Hamas mostra execução de "colaboradores" em Gaza

Ontem às 21:54
4
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
5
02:09

Depoimentos de novos arguidos no caso de Odair Moniz contradizem as imagens e os relatos no local

Hoje às 14:14
6

Turista americano morto à facada no centro de Cascais depois de ajudar amigo

Hoje às 09:30
7

Duas mulheres apanhadas nos Açores com 32 quilos de haxixe e um de cocaína

Hoje às 13:58
8
01:00

Turista americano morto à facada após sair de bar no centro de Cascais. Suspeitos estão em fuga

Hoje às 14:12
9
01:50

Dezenas de pessoas passaram a noite à porta da AIMA para renovar os títulos de residência

Hoje às 14:11
10

"Três murros", um pedido de ajuda, um morto, um ferido: o que se sabe sobre o homicídio de turista americano em Cascais

Há 1h e 8min
11
07:43

"É preciso um compromisso de todos". Desafios na Saúde "não podem ser apenas enfrentados pelo Governo"

Hoje às 09:38
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

"Três murros", um pedido de ajuda, um morto, um ferido: o que se sabe sobre o homicídio de turista americano em Cascais

Há 1h e 8min

Jovem morto a tiro numa rua no Barreiro

Ontem às 11:33
01:19

Criança de três anos baleada pelo pai após discussão com a mãe

13 out, 15:39

Distúrbios na Reboleira: PSP dispara 17 tiros para conter clientes de bar

Ontem às 11:03
03:27

Gouveia e Melo vence, Ventura fica em quarto: isto é o que diz a mais recente sondagem para as presidenciais

13 out, 21:04

Irmã e tia de Mónica Silva absolvidas de todos os crimes de difamação de Fernando Valente

13 out, 14:05

PJ deteve português procurado por autoridades belgas. Pertencia a organização que traficava pessoas

Hoje às 09:32

Este simples gesto prolonga a bateria do telemóvel - e melhora o seu dia

13 out, 12:20

Ouro e prata ultrapassam novos recordes de preço

13 out, 07:24

Queda de andaime faz dois mortos no centro de Lisboa

13 out, 16:44