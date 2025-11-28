VÍDEO SEGUINTE
Funerária usa dados de jovem morto para escapar a multa de trânsito

Para se livrar de uma multa por excesso de velocidade, uma funerária de Castelo Branco indicou às autoridades o nome e os dados pessoais de um jovem de 19 anos que tinha sido vítima mortal num acidente rodoviário. Os pais ficaram incrédulos quando receberam a coima em casa e ainda mais estupefactos quando descobriram que a matrícula era de uma carrinha funerária da empresa que tratou do funeral do filho. O caso já deu origem a uma acusação do Ministério Público contra a funerária e o seu proprietário. A pena pode chegar a um máximo de 7 anos de prisão. 

  • Nuno Guedes
Há 1h e 41min
